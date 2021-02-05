“Ben de kendime çok kızıyordum”

Dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Hüseyin Akınay, “İlk haftalarda, şanssız bir başlangıç oldu benim adıma. İsmet Hoca geldikten sonra hem mental, hem manevi olarak hem yanımda oldu. Sürekli benimle konuştu. Ben de bu liglerde tecrübeli biriyim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. İyi de gidiyor Allah’a şükür.

Taraftarlarla herhangi bir sıkıntım yok. Zaten ilk başlarda ben de kendime kızıyordum, yanlış işler yapıyordum. Ben, onlardan daha çok üzülüyordum. Taraftarlardan isteğim, her zaman arkamızda olsunlar, desteklerini esirgemesinler” dedi.

(Spor Servisi)