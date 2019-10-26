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BELTAŞ’la imzalar atıldı

Çorum Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ.A.Ş. ile Yeni Çorumspor arasında geçtiğimiz günlerde varılan sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı.

BELTAŞ’la imzalar atıldı

Çorum Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ.A.Ş. ile Yeni Çorumspor arasında geçtiğimiz günlerde varılan sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:57
BELTAŞ’la imzalar atıldı

Halk Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Yeni Çorumspor Başkan Yardımcısı Hamit Işık, Kulüp Genel Müdürü Kerim Süleyman Aydınel katıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da söylemleri her zaman Yeni Çorumspor’a destek olmak adınaydı. Çorum’un ortak paydası olan şehrimizin takımına bu desteği vermekten mutluluk duyuyoruz.

BELTAŞ A.Ş olarak 2019-2020 sezonu için sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Çorumspor’umuzu ligdeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Yakından takip ediyoruz ve aldıkları sonuçları da takdirle karşılıyoruz. İnşallah daha üst ligler de mücadele edeceklerdir. Başarılar diliyoruz” dedi.

Yeni Çorumspor Başkan Yardımcısı Hamit Işık ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. 2. Lig’de mücadele eden takıma verilen sponsorluk desteğinin önemine değinen Hamit Işık herkesi takıma destek olmaya davet etti. Işık konuşmasında “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a BELTAŞ olarak verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız bu zamana kadar hep takımımızın yanında oldu. Ben buradan bir kez daha şehrimizin dinamiklerine seslenmek istiyorum. Sponsor olmak için herkesi destek olmaya Çorumspor’u ziyaret etmeye davet ediyorum. Çorumspor layık olduğu yere sizlerin ve Çorum’un destekleriyle gelecektir” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

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