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BELTAŞ 1.Amatör Küme’de 2021-2022 sezonu sona erdi

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde sezon son maçında en yakın takipçisi Mimar Sinan Gençlikspor’u konuk eden Sungurlu Belediyespor, rakibi ile 1-1 berabere kalarak 3 puan farkla sezonu yenilgisiz şampiyon tamamladı.

Spor 10.04.2022, 22:20
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BELTAŞ 1.Amatör Küme’de 2021-2022 sezonu sona erdi

BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 18.hafta maçında yenilgisiz Sungurlu Belediyespor ile en yakın takipçisi Mimar Sinan Gençlikspor karşı karşıya geldi. Final niteliği taşıyan maçı Mimar Sinan Gençlikspor en az 3 farklı kazanması gerekirken, Sungurlu Belediyespor’a beraberlik ve tek farklı yenilgiler yetiyor. Sungurlu İlçe Sahası’nda saat 14.30’da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda kontrollü bir oyun oynarken, ilk yarının son dakikalarında Sungurlu Belediyespor’dan Onur, Mimar Sinan’dan ise Özkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıya iki takımda 10 kişi başladı. Mücadelenin 53.dakikasında konuk Mimar Sinan Eren’in golü ile 1-0 öne geçti. Uzun süre 1-0’lık skoru koruyan ve rakip kalede ikinci golü arayan Mimar Sinan Gençlikspor 82.dakikada Vedat’ın golüne engel olamayınca maça eşitlik geldi. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Sungurlu Belediyespor puanını 46 yaparak 2021-2022 sezonunun şampiyonu olurken, 43 puanda kalan Mimar Sinan Gençlikspor sezonu ikinci sırada tamamladı.

SUNGURLU BELEDİYE: 1

MİMAR SİNAN: 1

SAHA: Sungurlu İlçe.

HAKEMLER: Yüksel Basar, Hasan Arabacı, İsmail Sırma.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Yunus Emre, Kadir Teril, İsmail (Sabri), İbrahim, Serhat, Oğuzhan (Mert), Onur, Vedat, Ramazan (Umut), Orkal (Ali Mert), Mert Cesur (Serkan)

MİMAR SİNAN GENÇLİKSPOR: Emrah, Cihat, Yavuz Burak (Muhammet), Emre (Bilal), Nedim (Hakan), Mustafa Öz, Alaaddin, Barış, Eren, Özkan, Osman.

KIRMIZI KARTLAR: Dk.44 Özkan (Mimar Sinan), Dk.45 Onur (Sungurlu)

GOLLER: Dk.53 Eren (Mimar Sinan), Dk.82 Vedat (Sungurlu)

(Rıfat KARA)

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