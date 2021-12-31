Belirsizlik ve sessiz bekleyiş
Çorum FK’da, Başkan Fatih Özcan, 2.Başkan Mustafa Şeker, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın istifa etmeleriyle başlayan süreçte, bundan sonraki yol haritası netleşmedi. Kulübe talip olduğu bilinen bir firmanın iki yetkilisi Çorum’a gelerek tesisler, stadyum ve altyapıyla ilgili incelemelerde bulunarak Çorum’dan ayrılırken, henüz netleşen bir durum olmaması, ikinci yarı öncesinde endişeyi de beraberinde getirmiş durumda.
Çorum FK’nın akıbeti netlik kazanmadı. Başkan Fatih Özcan, 2.Başkan Mustafa Şeker, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın istifa etmeleriyle başlayan süreçte, kulübün bundan sonraki yol haritası henüz netlik kazanmış değil.
Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’in, geri dönmemek üzere istifa ettiklerini açıklamaları ve yeni yatırımcılara çağrıda bulunmalarından sonra, İstanbul menşeili bir firmanın Çorum FK’ya talip olduğu bilgisine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, ismi sır gibi saklanan firma, Çorum’a iki yetkilisini gönderdi. Çorum FK’nın tesislerini ve stadının yanı sıra altyapı ile ilgili incelemelerde bulunan firma yetkilileri İstanbul’a döndü. Ancak gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz bir gelişme yaşanmamıştı.
İstanbul firmasının yanı sıra, Çorum FK’ya talip oldukları açıklanan Göztepe ve Fenerbahçe’nin Dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil cephesinde de bir gelişme olmaması, Çorum FK’nın akıbetiyle ilgili endişeyi de beraberinde getiriyor.
Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’in dönmeyeceklerinin altını çizmeleri, buna karşılık kulübün akıbetiyle ilgili henüz olumlu sonuçlanan bir gelişme olmaması ikinci yarı öncesinde kırmızı-siyah renklere gönül veren sevenlerini endişelendiriyor.
Kulübün yol haritasının hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
(Hüseyin AŞKIN)
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|18
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|18
|21
|15. Menemenspor
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|21
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|18
|19
|17. Bursaspor
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|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
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|O
|P
|1. Man City
|20
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|42
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|19
|41
|4. Arsenal
|19
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|19
|31
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|18
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