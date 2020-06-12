Belediyespor yönetimi ilk toplantısını yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kalan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi normalleşme kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Spor 12.06.2020, 19:23
42
Yeni normale dönüş kapsamında spor faaliyetlerine yeniden başlanması ile birlikte Çorum’da kulüplerde faaliyetlerine start vermeye başladı. Çorum’da spor denildiği zaman ilk akla gelen kulüplerin başında gelen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü önceki yönetim kurulu ile bir toplantı yaptı. Nadir Solak Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı. Salgın nedeniyle ara verilen faaliyetlere tekrar başlanılması konusunda gerçekleşen toplantıda normalleşme sürecinde alınacak tedbirlerde masaya yatırıldı.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:44
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|22:07