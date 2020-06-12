Belediyespor yönetimi ilk toplantısını yaptı

Yeni normale dönüş kapsamında spor faaliyetlerine yeniden başlanması ile birlikte Çorum’da kulüplerde faaliyetlerine start vermeye başladı. Çorum’da spor denildiği zaman ilk akla gelen kulüplerin başında gelen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü önceki yönetim kurulu ile bir toplantı yaptı. Nadir Solak Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı. Salgın nedeniyle ara verilen faaliyetlere tekrar başlanılması konusunda gerçekleşen toplantıda normalleşme sürecinde alınacak tedbirlerde masaya yatırıldı.

(Spor Servisi)