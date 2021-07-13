Belediye’nin sporcu ordusu

Buhara Semt Pazarı’nda gerçekleşen Yaz Spor Okulları Şöleni açılış törenine, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Kutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alagöz, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, çok sayıda öğrenci ve öğrenci velileri katıldı. Renkli görüntülere sahne alan açılış töreni minik çocukların sandalye kapma oyunları ile başlarken, daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve ASKF Başkanı Sefer Kurtaran’ın günün anlam ve önemini içeren konuşmaları ile devam etti. Halk oyunları, masa tenisi, judo, cimnastik, güreş, tekvando ve boks gösterilerinin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile birlikte açılış töreni sona erdi.



19 BRANŞTA 1217 ÖĞRENCİ

Çorum Belediyesi tarafından açılan Yaz Spor Okulu’nda bu yıl 1217 öğrencinin 14 Haziran tarihinden itibaren atletizm, basketbol, badminton, bocce, boks, bowling, jimnastik, dart, fitness, futsal, güreş, halk oyunları, judo, karate, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 19 branşta Buhara Kültür Merkezi, Ulukavak Mahalle Spor Tesisi ve Kale Mahallesi Spor Tesisleri’nde eğitim gördüğü açıklandı.



‘ÇORUM’DAN YENİ ŞAMPİYONLARIN

ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM’

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere çok önem verdiklerini ve bunun devamında Çorum’dan yeni şampiyonların çıkacağına inandığını söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından açılan Yaz Spor Okulları Şöleni’nin açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çocuklar ve gençler için hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle Yaz Spor Okulları’nı açamadıkları için üzgün olduğunu da ifade eden Aşgın, “Ama bu sene bakıyorum ki, çocuklar burada, dedeler burada, anneler burada, babalar burada rabbimize şükrediyorum bize bu etkinliği yeniden yapmayı nasip ettiği için. 19 branşta belediyemiz önemli bir hizmet verecek. 14 Haziran’da kurslarımız başladı. Şuanda 1217 öğrencimiz, yavrumuz yaz spor okullarımızdan istifade edecek. Bununla gurur duyuyoruz.

Bununla yetinmedik tesisleşmeye de çok önem veriyoruz. Sadece Buharaevler Mahallesi yetmez dedik, Gülabibey Mahallesi ve Ulukavak Mahallesi’ne de 2 tane yüzme havuzumuzun temelini attık ve çok kısa sürede yüzme sporunu yaygınlaştıracağız. Yüzmeyle de yetinmedik Çorumlu gençlerimizin futbolu çok sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden istiyoruz ki her mahallemizde futbol sahası olsun. Ancak şuan sadece inşaatı devam eden 4 tane semt sahasını hizmete açacağız. Bir tanesi Üçtutlar ve Binevler’de, bir tanesi Mimarsinan’da, bir tanesi Bahçelievler Mahallesi’nde ve bir tanesi de Gülabibey Mahallesi’nde olmak üzere 4 tane semt sahamızı önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Şehrimize hayırlı olsun.



Geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüştük. Bakanımız Çorum’a birçok yatırım yaptı. Allah ondan razı olsun. Yıkılacak olan tenis kortları yerine bakanımız bize bir açık, bir de kapalı tenis kortu yapma sözü verdi. Dolayısı ile tesisleşme konusunda tüm eksiklerimizi giderme noktasında önemli işlere imza attık. Bu tesislerde yeni dünya şampiyonları, yeni olimpiyat şampiyonları yetişeceğine inanıyorum. Bu güzel buluşmaya katkı verenlere çok teşekkür ederim. Yaz spor okulumuzda eğitim görecek çocuklarımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



(Rıfat KARA)

