Belediye’nin raketlerinden iki bölge şampiyonluğu

Çorum Belediyesi Gençlim ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen bölge birinciliğinde, erkeklerde İsmet Eren Akıcı, Uğurcan Dursun ve Umut Baha Dursun’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, Arda Kekillioğlu, Yiğit Furkan Şimşek, Abdullah Gürbüz ve Mehmet Akif Aktaş’tan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü B Takımını finalde yenerek bölge şampiyonu oldu. B takımı ise bölge ikinciliğini elde etti.

Kızlarda ise, Aybüke Banu Şimşek ve Ezel Arslan’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı bölge şampiyonu, Tanem Ecrin Çınal ve Asude Tuğba Şimşek’ten oluşan B Takımı ise bölge üçüncüsü oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yıldız kızlar ve erkeklerde olmak üzere 4 kategoride de Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

(Ömür SOYTEMİZ)