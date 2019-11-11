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Belediye’nin raketlerinden iki bölge şampiyonluğu

Sivas’ta düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Takım Birinciliğinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü iki şampiyonluk, bir ikincilik, bir de üçüncülük elde ederek dört kategoride de Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Belediye’nin raketlerinden iki bölge şampiyonluğu

Sivas’ta düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Takım Birinciliğinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü iki şampiyonluk, bir ikincilik, bir de üçüncülük elde ederek dört kategoride de Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:25
Belediye’nin raketlerinden iki bölge şampiyonluğu

Çorum Belediyesi Gençlim ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen bölge birinciliğinde, erkeklerde İsmet Eren Akıcı, Uğurcan Dursun ve Umut Baha Dursun’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, Arda Kekillioğlu, Yiğit Furkan Şimşek, Abdullah Gürbüz ve Mehmet Akif Aktaş’tan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü B Takımını finalde yenerek bölge şampiyonu oldu. B takımı ise bölge ikinciliğini elde etti.

Kızlarda ise, Aybüke Banu Şimşek ve Ezel Arslan’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı bölge şampiyonu, Tanem Ecrin Çınal ve Asude Tuğba Şimşek’ten oluşan B Takımı ise bölge üçüncüsü oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yıldız kızlar ve erkeklerde olmak üzere 4 kategoride de Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

(Ömür SOYTEMİZ)

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