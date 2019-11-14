Belediye’den 219 forma

Yeni Çorumspor Yönetimi tarafından “İster 1 Okul, İster 1 Sınıf. Hedef 19 Bin Forma! Formasız Kimse Kalmasın” sloganıyla başlatılan forma kampanyasına katılım devam ediyor. Son olarak, Çorum Belediyesi ile Emek Lokantası da forma alarak kampanyaya katıldı.

BELEDİYE’DEN 219 FORMA

Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı maça hazırlanan Yeni Çorumspor’un önceki gün yapılan antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya destek verdiklerini belirtti. Aşgın, yaptığı açıklamada, “Çorum’un sportif anlamda en önemli değeri olan Yeni Çorumspor’umuzun ana sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz. Verdiğimiz sponsorluk (1.750.000 TL/ BELTAŞ) desteği yanında, tesis ve ulaşım alanlarında katkımız sürüyor. 19.000 forma hedefli “Çocuklarımız formasız kalmasın” kampanyasına Çorum’un tüm bileşenlerinin sahip çıkacağına inancım tamdır. Bu çerçevede kampanyaya bugüne kadarki en büyük destek olarak 219 formayla katkı yapacağız.

İşadamlarımızı, esnafımızı, kuruluşlarımızı ve aziz hemşehrilerimizi forma alma kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Hafta sonu oynayacağımız Lider Manisa FK maçında, 1. Lig yolundaki büyük coşkuya hep birlikte omuz verelim. Çorum’un yaptığını herkes yapamaz” ifadelerini kullandı

50 FORMA DA EMEK LOKANTASI’NDAN

Forma kampanyasına bir destek de Emek Lokantası’ndan geldi. Emek Lokantası’nın Mustafa Kemal İlköğretim Okulu için 50 adet forma aldı.

Greyder, İskilip Misakı Milli İlköğretim Okulu için 200 adet, Topuzlar Tekstil’in Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi’ne, Akgönül Gıda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na, Çorumlu A Milli futbolcu İrfan Can Kahveci de Yumurta İlköğretim Okulu’na 100’er adet forma alarak kampanyaya destek olmuşlardı.