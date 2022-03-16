Belediye'nin küçük efeleri ŞAMPİYON

Kulüplerarası Midi Erkekler Voleybol İl Birinciliği, önceki akşam oynanan tek maçla sona erdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyon oldu.

5 takımın katılımıyla düzenlenen il birinciliğinde, Sungurlu İmam Hatip Lisesi Gençlikspor'un çekilmesi, Çorum Voleybol'un da iki maça çıkmaması üzerine ihraç edilmesi nedeniyle, 3 takım mücadele etti.

Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü, ilk maçında Sungurlu Eğitimspor'u 3-2, ikinci maçında da Sungurlu Belediye'yi aynı skorla yenerken, önceki akşam Sungurlu Eğitim ile Sungurlu Belediye karşılaştı. Sungurlu derbisinde, ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 alarak 2-0'lık üstünlük sağlayan Sungurlu Belediye, üçüncü seti 26-24 kaybetmesine rağmen, dördüncü seti 25-19 alarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından, Sungurlu Belediye de puanını 4'e yükseltip, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile aynı puanda yer alırken, Çorum Belediyesi, averajla şampiyon oldu. Sungurlu Belediye 4 puanla ikinciliği elde ederken, Sungurlu Eğitimspor 1 puanla üçüncü oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

