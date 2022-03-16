Belediye'nin küçük efeleri ŞAMPİYON
3 takımın mücadele ettiği Kulüplerarası Midi Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi. 4'er puanla zirveyi paylaşan takımlardan, Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü averajla şampiyon olmayı başardı.
Kulüplerarası Midi Erkekler Voleybol İl Birinciliği, önceki akşam oynanan tek maçla sona erdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyon oldu.
5 takımın katılımıyla düzenlenen il birinciliğinde, Sungurlu İmam Hatip Lisesi Gençlikspor'un çekilmesi, Çorum Voleybol'un da iki maça çıkmaması üzerine ihraç edilmesi nedeniyle, 3 takım mücadele etti.
Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü, ilk maçında Sungurlu Eğitimspor'u 3-2, ikinci maçında da Sungurlu Belediye'yi aynı skorla yenerken, önceki akşam Sungurlu Eğitim ile Sungurlu Belediye karşılaştı. Sungurlu derbisinde, ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 alarak 2-0'lık üstünlük sağlayan Sungurlu Belediye, üçüncü seti 26-24 kaybetmesine rağmen, dördüncü seti 25-19 alarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından, Sungurlu Belediye de puanını 4'e yükseltip, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile aynı puanda yer alırken, Çorum Belediyesi, averajla şampiyon oldu. Sungurlu Belediye 4 puanla ikinciliği elde ederken, Sungurlu Eğitimspor 1 puanla üçüncü oldu.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19