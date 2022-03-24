Belediye İskilipspor, Türkiye dördüncüsü

Sivas’ta düzenlenen U17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorumlu güreşçiler, şampiyonayı 3 madalya ile kapatırken, Belediye İskilipspor, bir altın, 1 gümüş madalya kazanıp, bir de Türkiye beşincisi çıkartarak, takımlar genel klasmanında dördüncülüğü elde etti.

Takımlar genel klasmanında, Kahramanmaraş Gençlikspor 109 puanla Türkiye şampiyonu olurken, Ankara TEDAŞ 94 puanla ikinci, Beşiktaş 75 puanla üçüncü, Belediye İskilipspor 63 puanla dördüncü oldu.

Belediye İskilipsporlu güreşçilerden 51 kiloda Mustafa Karabuga şampiyon, 71 kiloda Ferhat Yiğit ikinci, 55 kiloda Yunus Emre Battal da beşinci olmuştu.

Türkiye şampiyonasında, Çorum’u temsil eden güreşçilerden, Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü sporcusu Hamza Ali Küçük 80 kiloda üçüncülüğü elde etmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

