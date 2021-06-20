Belediye İskilipspor Nevşehir’de ikinci oldu

Yeni sezonda Belediye İskilipspor adı ile mücadele edecek olan İskilipspor’da yeni sezon hazırlıkları antrenör Galip Gül önderliğinde sıkı bir şekilde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Nevşehir’de düzenlenen U16 Junior Cup turnuvasına katılan Belediye İskilipspor 1.Grup’ta Adana, Kocaeli, Van ve Ordu temsilcileri ile mücadele etti. İlk maçta Ordu’yu 4-2 mağlup Çorum temsilcisi, ikinci maçında Vanspor’u 6-0 farklı mağlup etti. Üçüncü maçında Kocaeli temsilcisine 2-1 yenilen Belediye İskilipspor, son maçında Adana karmasını ile normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonucu 5-4 yenmeyi başardı.

Bu sonucun ardından 9 puan toplayan Belediye İskilipspor, grubu Ordu’nun ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

Dün oynanan final maçlarının ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan Belediye İskilipspor’a turnuva yetkilileri tarafından plaket takdim edildi.

(Spor Servisi)

