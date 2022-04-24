Belediye'den taraftarlara dev ekran jesti
Çorum Belediyesi, bir maç seyircisiz oynama cezası alan Çorum FK’nın Niğde FK karşılaşmasını dev ekrandan yayınladı. Dev ekrandan maçı izlemek isteyen taraftar belediyeye akın ettiler.
Spor 24.04.2022, 23:42
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Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Çorum FK'ya bir maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Biz de play-off mücadelesi veren takımımıza ve gönül vermiş tüm taraftarlarımıza böyle bir jest yapmak istedik. Çorum FK’ya gönül veren taraftarlarımızı bu karşılaşmadan mahrum bırakmak istemedik” dedi.
Karşılaşmayı dev ekrandan izleyen taraftarlar da kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.
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