Belediye Başkanı Aşgın’dan hakemlere eşofman takımı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, futbol hakemlerine eşofman takımı hediye etti.

Ahmet Ecevit başkanlığındaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Yönetimi, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulunmuş, ziyaret sırasında Belediye Başkanı Aşgın, hakemlerin her zaman destekçisi olduklarını belirtmişti. Çorum Belediyesi, geçtiğimiz hafta amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunurken, bu yılki destek kapsamına hakemler da dahil edilmiş, Belediye Başkanı Aşgın, malzeme dağıtım töreninde, hakemlerin malzemelerini ayrıca vereceklerini belirtmişti.

Aşgın, beraberinde Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nadir Solak’la birlikte hakemlerin önceki akşam 2 No’lu Saha’da yaptığı antrenmanı ziyaret etti.

İl Hakem Kurulu, TFFHGD yönetimi ve hakemlerle sohbet eden Aşgın, daha sonra hakemlere eşofman takımı hediye ederek başarı dileklerinde bulundu.

İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve TFFHGD Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Ecevit de, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a ve beraberindeki İsmail Yağbat ile Nadir Solak’a teşekkür ettiler.

(Hüseyin AŞKIN)

