‘Belediye, amatör sporun her zaman destekçisi’

Çorum Belediyesi’nin amatör spor kulüplerinin her zaman destekçisi olduğunu belirten ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, “Belediyemiz Çorum’da amatör spor kulüplerinin ihtiyaçları noktasında hiçbir zaman desteğini esirgemiyor. Düzenli olarak her yıl malzeme yardımında bulunuyor. Hangi spor kulübümüzün bir ihtiyacı olsa onu gideriyor. Bunlarla da kalmayıp hemşehrilerimizi spora teşvik edici, sporcu kardeşlerimizin motivasyonu yükselten turnuvalar düzenliyor. Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvasını düzenleyip, Dr. Turhan Kılıççıoğlu stadını tahsis ettiği için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Başkan Yardımcılarımıza ve belediye teknik ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Spora ve sporcuya her zaman desteklerini sürdüreceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ‘’ Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı gibi desteklerin yanı sıra belediye olarak güçlü kadromuzla, Çorum’umuzu spor şehri olması için elimizden gelen her şeyi yapıyor, yatırımlarımıza da sportif faaliyetlerine de oldukça önem veriyoruz. Şehrimizi, spor şehri yapma gayretlerimiz sürerken gençleri de spora teşvik etmek amacı ile farklı alanlarda turnuvalar düzenliyoruz. Belediye Başkanımızın nezdinde, çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için ve gençlerimizi spora yöneltmek için Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvasını düzenledik. Bu ve bunun gibi gençlerimize ve spora yatırımlarımız devam edecektir ‘’ dedi.

Ziyaretin sonunda ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a forma hediye etti.

(Spor Servisi)