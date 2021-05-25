‘Beklemediğimiz bir grup oldu’

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Bölgesel Amatör Lig gruplarında Çorum temsilcisi Çimentospor, 2 Kayseri ve 1 Sivas takımının olduğu 3.Bölge 5.Grup’ta yer aldı. Bu gelişme sonrası açıklamalarda bulunan Çimentospor antrenörü Menderes Özarslan, beklemedikleri bir durum olduğunu ifade etti. Samsun, Tokat ve Amasya takımlarının ağırlıklı olduğu bir grupta yer almalarını beklediklerini ifade eden Özarslan, “Beklediğimiz gibi olmadı maalesef. İki Kayseri ve bir Sivas takımının yer aldığı 5.gruba düştük. Diğer gruplardaki takımların yol mesafesine bakıldığı zaman en uzak mesafe bizim grupta olduğu görülüyor. 2 hafta da bir 300 km yol gideceğiz. Bu bizi olumsuz yönde mutlaka etkileyecektir. Ama olan oldu. Artık gelecek haftadan itibaren bu maçlara odaklanacağız. Çorum’u en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

