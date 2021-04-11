Bekkaya ve Örtücü Türkiye Şampiyonu

Antalya’da düzenlenen ve aynı zamanda Milli Takım seçmeleri niteliği taşıyan Türkiye şampiyonalarında Çorumlu güreşçilerin başarıları devam ediyor. Son olarak, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün iki güreşçisi şampiyon olup milli takım vizesi aldı.

Şampiyonada, gençler kategorisinde Çorumlu iki güreşçi şampiyon oldu. Serbest stil 79 kiloda tüm rakiplerini yenen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Recep Bekkaya Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Grekoromen stilde ise yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Tansel Can Örtücü 87 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Bekkaya ve Örtücü, elde ettikleri bu başarı nedeniyle aynı zamanda milli takıma da seçildiler.

AŞGIN’DAN KUTLAMA

Öte yandan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye şampiyonu olan Bekkaya ve Örtücü’yü tebrik etti. Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “9-11 Nisan tarihleri arasında Antalya Göynük ve Kemer’de yapılan Serbest ve Grekoromen Gençler Türkiye Şampiyonasında, Belediyemiz Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerimizden Recep Bekkaya serbest stil 79 kg’da, Tansel Can Örtücü de grekoromen stil 87 kg’da Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar.

Şampiyonlarımızı, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

