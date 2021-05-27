BEDER’den Korkmaz’a “hayırlı olsun” ziyareti
Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER), bir süre önce Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı görevine atanan, aynı zamanda Milli Takım Antrenörü de olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Ali Korkmaz’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Spor 27.05.2021, 22:06
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BEDER Başkanı Deniz Kılıç ve Denetim Kurulu Başkanı Altan Çoban, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Spor Salonu’nda kamp çalışmalarını sürdüren Masa Tenisi Milli Takımı’nın antrenmanını ziyaret ettiler. Ali Korkmaz’a çiçek veren Kılıç ve Çoban, Korkmaz’a başarı dileklerinde bulundular.
(Spor Servisi)
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