Son Dakika

BEDER’den Korkmaz’a “hayırlı olsun” ziyareti  

Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER), bir süre önce Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı görevine atanan, aynı zamanda Milli Takım Antrenörü de olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Ali Korkmaz’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Spor 27.05.2021, 22:06
13
BEDER’den Korkmaz’a “hayırlı olsun” ziyareti  

BEDER Başkanı Deniz Kılıç ve Denetim Kurulu Başkanı Altan Çoban, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Spor Salonu’nda kamp çalışmalarını sürdüren Masa Tenisi Milli Takımı’nın antrenmanını ziyaret ettiler. Ali Korkmaz’a çiçek veren Kılıç ve Çoban, Korkmaz’a başarı dileklerinde bulundular.
(Spor Servisi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@