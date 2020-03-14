BEDER, midi kızlarda da şampiyonluk ipini göğüsledi

4 takımın katılımıyla düzenlenen ancak Sungurlu Belediyespor’un çekilmesi üzerine 3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadelesiyle devam eden il birinciliğindeki ilk maçında Tevfik Kış Spor Salonu’nda BEDER B takımını 3-0 yenen BEDER A takımı, ikinci maçında ise Osmancık Belediyespor’u aynı skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

İl birinciliğinin son gününde BEDER B takımı ile Osmancık Belediyespor arasında oynanması gereken maç, Osmancık ekibinin gelmemesi nedeniyle oynanamadı. 3-0 hükmen galip sayılan BEDER B takımı ikincilik kupasının sahibi oldu.