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BEDER, midi kızlarda da şampiyonluk ipini göğüsledi

Kulüplerarası Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Küçüklerde olduğu gibi yine Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER) mutlu sona ulaştı.

BEDER, midi kızlarda da şampiyonluk ipini göğüsledi

Kulüplerarası Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Küçüklerde olduğu gibi yine Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER) mutlu sona ulaştı.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:32
BEDER, midi kızlarda da şampiyonluk ipini göğüsledi

4 takımın katılımıyla düzenlenen ancak Sungurlu Belediyespor’un çekilmesi üzerine 3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadelesiyle devam eden il birinciliğindeki ilk maçında Tevfik Kış Spor Salonu’nda BEDER B takımını 3-0 yenen BEDER A takımı, ikinci maçında ise Osmancık Belediyespor’u aynı skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

İl birinciliğinin son gününde BEDER B takımı ile Osmancık Belediyespor arasında oynanması gereken maç, Osmancık ekibinin gelmemesi nedeniyle oynanamadı. 3-0 hükmen galip sayılan BEDER B takımı ikincilik kupasının sahibi oldu.

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