Bayburt’a karşı 6 maçta 4 puan

Profesyonel futbol liglerinde 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Bayburt Özel İdare ile ilk kez 2015-2016 sezonunda rakip oldu. 14.haftada Çorum’da, 33.haftada ise Bayburt’ta oynanan maçları 1-0’lık skorlarla Bayburt temsilcisi kazandı.

2016-2017 sezonununu1.haftasında Bayburt’ta oynanan maç 2-2 biterken, 31.haftada Çorum’da oynanan karşılaşmada konuk ekip sahadan yine 1-0 galip ayrıldı.

2018-2019 sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım arasında 19.haftada Bayburt’ta oynanan maçı sarı-siyahlılar 2-1 kazandı. 31.haftada Çorum’da oynanan maçta ise gülen taraf bu kez Çorum FK oldu. 14 Nisan 2019’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren tek golü Bayburtlu futbolcu Kerem Az 23.dakikada kendi kalesine attı.

(Hüseyin AŞKIN)

