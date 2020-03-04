Bayat Belediyespor yenilgisiz şampiyon

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Yıldız Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 6 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde son maçlar dün oynandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan günün en kritik maçında lider Bayat Belediyespor ile Çorum Yıldızları karşı karşıya geldi. İlk yarısını 9-8 önde kapatan Bayat Belediyespor zaman zaman zorlandığı mücadeleden 15-14 galip ayrılarak il birinciliğini 20 puanla yenilgisiz şampiyon tamamladı. Bu mağlubiyet sonrası 10 puanda kalan Çorum Yıldızları ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Öte yandan son maçında Yatılı Bölge Ortaokulu Gençlikspor’u 24-20 mağlup eden Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ise 16 puana ulaşarak il birinciliğini ikinci sırada tamamlamayı başardı.

BAYAT BELEDİYE: 15

ÇORUM YILDIZLARI: 14

SALON: Tevfik Kış.

HAKEMLER: Taner Adıkdı, Eren Taşkaya.

BAYAT BELEDİYESPOR : Özge, Çiğdem, Melike, Sema, İmran, Serah, Mercan, Merve, Nuriye.

ÇORUM YILDIZLARI GENÇLİKSPOR:Sıla, Sinem, Kardelen, Aybüke, Ela, N. Irmak, Yağmur, Eylül, Hazal, Elanur, Helin .

İLK YARI: 9-8