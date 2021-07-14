Batuhan Er 2 yıllık imza attı

Yeni sezonda, 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum FK, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Uşakspor’dan Mehmet Gürkan Öztürk’ten sonra Kocaelispor’dan prensip anlaşmasına varılan Batuhan Er dün Çorum’a geldi. Yapılan görüşme neticesinde deneyimli golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

BATUHAN ER KİMDİR?

7 Mayıs 1995 Edirne doğumlu olan Batuhan Er, 2011’de Keşanspor’da başlayan futbolculuk kariyerinde, 2013-2014 sezonundan beri profesyonel liglerde top koşturuyor.

2013-2014 sezonunda Çubukspor’da 12 maç, 2014-2015 sezonunda yine Çubakspor’da 28 maç, 2015-2016 sezonunda Çubukspor’da 1, Kastamonuspor’da 35 maç, 2016-2017 sezonunda Bayburt Özel İdarespor’da 18, Kastamonuspor’da 8 maç, 2017-2018 sezonunda Karacabey Belediyespor’da 15, Erzincanspor’da 17 maç, 2018-2019 sezonunda Karaköprü Belediyespor’da 14, Vanspor’da 19 maç, 2019-2020 sezonunda Vanspor’da 28 maç oynayan Batuhan Er, geçen sezonu Kocaelispor’da geçirdi.

Kocaelispor’da 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maçta 2514 dakika süre alan Batuhan Er, sezonu 13 lig golüyle tamamladı.

231 MAÇ 105 GOL

26 yaşındaki golcü futbolcu Batuhan Er, profesyonel futbolculuk kariyerinde, 2.Lig, 3.Lig ve Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 231 resmi karşılaşmada 16 bin 129 dakika süre alırken, 105 gol attı.

ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

2018-2019 sezonunda Karaköprü Belediye formasıyla 12, Vanspor formasıyla da 15 olmak üzere toplamda attığı 27 golle 3.Lig’de sezonun gol kralı olup “Altın Top” ödülünü aldı.

Batuhan Er, geçen sezon Kocaelispor formasıyla Çorum FK’ya karşı ilk maçta sakatlığından dolayı yer alamazken, ikinci maçta ilk 11’de yer alıp 74.dakikada oyundan çıktı.

(Hüseyin AŞKIN)

