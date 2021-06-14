Battal ve Keser, Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyecek 

Bugün Bulgaristan’ın Samakov kentinde başlayacak olan Yıldızlar (U17) Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Çorum’dan da iki güreşçi milli mayoyu giyecek.

Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası bugün Bulgaristan’ın Samakov kentinde başlayacak. Şampiyonada ilk olarak Serbest güreş Milli Takımı mindere çıkacak. Ayyıldızlı mayoyu giyecek güreşçiler arasında Çorumlu iki isim bulunuyor. İskilip Belediyespor güreşçisi Yunus Emre Battal 45 kiloda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser ise 48 kiloda ülkemizi temsil edecek.

Serbest stilde Türkiye’yi temsil edecek diğer güreşçiler ve sıkletleri ise şöyle: İsmet Aydın 51 kilo, Abdullah Toprak 55 kilo, Batuhan Böke 60 kilo, Ahmet Yağan 65 kilo, Cengizhan Ramazan Doğan 71 kilo, Fatih Altınbaş 80 kilo, R.Eren Gıdak 92 kilo, Hakan Büyükçıngıl 100 kilo.

Şampiyona 20 Haziran’da sona erecek.

(Spor Servisi)

