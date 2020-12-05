Başlan Fatih Özcan’dan mesaj var; “Pes etmeyeceğim”

Sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmasına rağmen ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Çorum FK’da Hekimoğlu Trabzon yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. 1-0’lık yenilginin ardından sosyal medya üzerinden Kırmızı-Siyah’a gönül veren taraftarlar futbolculara ağır eleştiriler yaparken, Başkan Fatih Özcan cephesinden ise taraftarın yüreğine su serpen bir mesaj geldi. Başkan Özcan’ın kendine ait sosyal medya hesabından “Pes etmeyeceğim, sonuna kadar gideceğim” paylaşımına yüzlerce beğeni geldi.

(Spor Servisi)