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Başkent’te puan avı

Son 2 maçını kazanıp 3.sıraya yerleşen Yeni Çorumspor 8.hafta maçında yarın Başkent deplasmanında çıkış içerisinde olan Hacettepe’ye konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu yönetecek.

Başkent’te puan avı

Son 2 maçını kazanıp 3.sıraya yerleşen Yeni Çorumspor 8.hafta maçında yarın Başkent deplasmanında çıkış içerisinde olan Hacettepe’ye konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu yönetecek.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:41
Başkent’te puan avı

TFF 2.Lig’de 8.hafta maçları yarın oynanacak. Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor Ankara deplasmanında Hacettepe ile karşılaşacak.

Deplasmanda Zonguldak Kömürspor’u 2-1, ardından sahasında Başkent Akademi’yi 3-2 yenerek son 2 maçından 6 puan çıkartarak 3.sıraya yerleşen Yeni Çorumspor, 7 haftada topladığı 5 puanın 4’ünü son 2 maçta alan formda Hacettepe karşısında da kazanmak için mücadele edecek. Bu doğrultuda tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, sakatlığı sonrası İstanbul’da özel antrenman programı uygulayan Berat Ali dışında eksik bulunmuyor.

Teknik Direktör Bahri Kaya, her maçta olduğu gibi, Hacettepe karşısında da kazanmak için mücadele edeceklerini belirtirken, çok kötü bir sahada oynayacak olmalarının büyük dezavantaj olduğunu söyledi.

15 puanlı 3.sıradaki Yeni Çorumspor’la 5 puanlı Hacettepespor arasında yarın

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi klasman hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Saat 14.30’da başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Barkın Güdü ve Ferdi Karadoruk yapacak. Kırklareli bölgesinden Ömer Şivka da maçın dördüncü hakemi olacak. (Hüseyin AŞKIN)

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