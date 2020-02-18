Başkent’e bileniyorlar

Tesisler 2 No’lu Sahada saat 11.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Bahri Kaya idman öncesinde sahada futbolcularla yaptığı toplantıda Başkent Akademi maçının önemine dikkat çekerken, bu karşılaşmadaki taktiklerini anlattı.

Toplantının ardından ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından yarı sahada taktik içerikli oyunla sona erdi.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Başkent Akademi maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle yemeğinden sonra Ankara’ya hareket edecek.

(Rıfat KARA)