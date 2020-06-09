Başkanlık koltuğunda en uzun süre oturan Türk: Mehmet Yalçın

Çorum futbolunun en önemli mihenk taşlarından biri olan Mehmet Yalçın, namı diğer “Kasap Mehmet” bugüne kadar Türk futboluna kazandırdığı onlarca futbolcunun yanı sıra kurucusu olduğu Çorum Gençlerbirliği ile özdeşleşen yönetim tarzı ile hafızalara kazındı. 1967’de kurulan Çorumspor’da da zaman zaman çok önemli görevlerde bulunan ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olan Mehmet Yalçın, aynı zamanda başkanlık koltuğunda oturduğu süre ile de Türkiye rekorunun sahibi.

1954 Çorum doğumlu olan Mehmet Yalçın, Çorumgücü ve İskilip Gençlikspor’da geçen futbolculuk döneminin ardından 1976’da kurulan ve 1 yıl sonra Gençlerbirliği adı altında faaliyetlerine devam eden 3 Mayıs Spor Kulübü’nün de kurucu başkanı. 1976’dan beri başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Yalçın, bu alanda Türkiye’nin en uzun süre başkanlık yapan ismi olduğunu söyledi. Süper Lig ekibi Ankara Gençlerbirliği’nin merhum “efsane başkanı” İlhan Cavcav’ın 38 yıl başkanlık yaptığını hatırlatan Mehmet Yalçın, “Tam 44 yıldır Çorum ve Türk futboluna hizmet veriyorum. Kulübümüzden bugüne kadar sayısız futbolcu yetişti. Süper Lig ve alt liglere birçok oyuncu verdik. Bunun yanında, kulübümüzde yetişen çok sayıda üst düzey bürokrat var.

Düsturumuz her zaman iyi futbolcudan önce iyi insan olmak. Bu felsefeden yola çıkarak halen Çorum ve Türk futboluna hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Gençlerbirliği ailesi büyük bir camia. Bu camianın her bir ferdine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

(Spor Servisi)