Başkanlığa Serkan Güney vekalet edecek

Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’in geçtiğimiz Cuma günü, Antalya’da kamp yapan takımın kaldığı oteli ziyaret edip, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaşmalarının ardından yeni görev paylaşımı da belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Başkan Fatih Özcan’ın danışmanlığını yapan Serkan Güney, başkanvekilliğine atandı. Daha önceki olduğu gibi, Mustafa Ercan halkla ilişkiler sorumlusu, Serdar Koçak taraftar sorumlusu, Tuncay Koçak altyapı sorumlusu, Mustafa Özcan güvenlik sorumlusu, Özgür Yıldırım da yine kulüp müdürü olarak görevlerine devam ediyorlar.

(Hüseyin AŞKIN)

