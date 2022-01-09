Başkanlığa Serkan Güney vekalet edecek
Çorum FK’da, Başkan Fatih Özcan ve 2.Başkan Mustafa Şeker’in istifa etmelerinin ardından Serdar Koçak geçici olarak başkanlığa vekâleten atanırken, yeni başkan vekili Serkan Güney oldu.
Spor 09.01.2022, 18:13
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Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’in geçtiğimiz Cuma günü, Antalya’da kamp yapan takımın kaldığı oteli ziyaret edip, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaşmalarının ardından yeni görev paylaşımı da belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Başkan Fatih Özcan’ın danışmanlığını yapan Serkan Güney, başkanvekilliğine atandı. Daha önceki olduğu gibi, Mustafa Ercan halkla ilişkiler sorumlusu, Serdar Koçak taraftar sorumlusu, Tuncay Koçak altyapı sorumlusu, Mustafa Özcan güvenlik sorumlusu, Özgür Yıldırım da yine kulüp müdürü olarak görevlerine devam ediyorlar.
(Hüseyin AŞKIN)
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