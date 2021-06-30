Başkan Sülük’ten başarılı sporcuya ödül

Antalya düzenlenen U-15 Güreş şampiyonasında 48 kiloda mücadele ederek şampiyon olan Enes Kavlu, Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti. Ziyarette başkan Sülük, başarılı sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.

Başkan Sülük, “Çıktığı müsabakalarda başarıdan başarıya koşarak 2. defa Türkiye Şampiyonu olan Belediye İskilip Spor güreşçisi Enes Kavlu’yu, başarısında büyük emekler sarf eden hocası Âdem Uysalı ve yetişmesine vesile olan ailesini tebrik ederim. Başarın daim olsun pehlivan” dedi.