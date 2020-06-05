Başkan sordu, futbolcular cevapladı: “Hazırız başkanım”

Başkan Fatih Özcan kendine ait sosyal medya hesabında kendi fotoğrafını kullanarak, “Görev tamamlandı, fazla kilolar atıldı, vücut eski formuna ulaştı. Ben sezona hazırım. Futbolcu kardeşlerim ya siz?” ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı. Özcan’ın paylaştığı bu fotoğrafa futbolculardan Ertuğrul Sancaktutan, Burak Çamlıbel, Nafican Yardımcı, Muhammed Rıdvan Özdemir, Batuhan Demirel, Mehmet Karadeniz, Kıvanç Kaya, Kerem Çağatay, Onur Tekin, Deniz Çörtlen, Reşat Şen, Volkan Akyıldız, Mert Ilıman ve Şaban Yılmaz Genişyürek “Hazırız Başkanım” diyerek cevap verdi.

Öte yandan, Çorum Futbol Kulübü’nün 18-19 Temmuz’da başlayacak olan 2.Lig için 16 veya 17 Haziran’da topbaşı yapması bekleniyor.

(Spor Servisi)