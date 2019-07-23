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Başkan Solak’tan ASKF’ye ziyaret

Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Solak’tan ASKF’ye ziyaret

Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 22:42
Başkan Solak’tan ASKF’ye ziyaret

Kulüp Başkanı Nadir Solak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeniden ASKF Başkanlığı’na seçilen Sefer Kurtaran’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ve yönetim kurulunu yeniden bu göreve seçilmesinden dolayı kutladı ve yeni yönetimin başarılı çalışmalarına devam etmesini diledi.

ASKF Başkanı Sefer Kurtaran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtaran genel kuruldan sonra yönetim olarak aldıkları sorumlulukları devam ettirerek Çorum amatörüne daha iyi hizmet etmenin çabası içinde olacaklarını söyledi. Ziyarette Nadir Solak, Çorum ASKF’ye özel hazırlanmış ve saati Sefer Kurtaran’a hediye etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

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