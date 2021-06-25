Başkan sol kanat için ipucu verdi

Başkan Fatih Özcan’ın önceki gün katıldığı bir programda, programın yorumcusu ile yaşadığı ikili diyalog esnasında Hakan Demirci’nin ismini kullanması da iddiayı doğrular nitelikteydi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu Hakan Demirci, biten sezonda ilk yarı Kocaelispor, ikinci yarı ise Kahramanmaraşspor’un formasını giydi. Kocaelispor’da 1 kez forma şansı bulan genç futbolcu, Kahramanmaraşspor’da ise 22 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Genç futbolcu, Kahramanmaraşspor’la Çorum’da oynanan maçta da ilk 11’de yer almış ve takımının en etkili ismi olarak dikkat çekmişti.

(Spor Servisi)

