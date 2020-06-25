Başkan Şahiner Vali Masatlı'yı ziyaret etti
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye meclis üyeleri ile birlikte Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Spor 25.06.2020, 19:28
53
Başkan Şahiner ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Valimizin Amasya İline çok güzel hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Rabbim bu kutlu yolda yar ve yardımcısı olsun. Sungurlulu hemşehrileri olarak Valimizin duacısıyız" ifadelerini kullandı.
Amasya Valilisi Mustafa Masatlı'da gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Hemşehrilerim ile birada olmak çok güzel. Onlarla hasihal edip ilçemiz ile ilğili hatıralarımızı yad ettik" şeklinde konuştu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Haziran 2020
|İmsak
|03:05
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|31
|49
|6. Wolverhampton
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Crystal Palace
|31
|42
|10. Everton
|31
|41
|11. Arsenal
|30
|40
|12. Burnley
|30
|39
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|31
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|68
|2. Barcelona
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|31
|53
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|31
|42
|11. Osasuna
|31
|38
|12. Levante
|31
|38
|13. Deportivo Alaves
|31
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|31
|34
|16. Celta de Vigo
|31
|33
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|31
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24