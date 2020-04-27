Başkan Özcan’dan özlem dolu paylaşım

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbola olan özlem giderek arttı. TFF 2.Lig’de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, futbola olan özlemini kendini ait sosyal medya hesabından “Siz hiç çok özlediniz mi?” başlıklı paylaşımı ile dile getirdi. Paylaşımında Çorum FK taraftarını temsil eden bir fotoğrafı da kullanan Özcan, Ali Yurdakul’un özlemek adlı şiirini de takipçileri ile paylaştı.

Özcan’ın bu paylaşımının ardından taraftarlar Başkan Fatih Özcan’a “Bizler de sizi özledik başkanım” diyerek cevap verdi.

(Rıfat KARA)