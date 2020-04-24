Başkan Özcan’dan kitap kampanyasına tam destek

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen arada köy çocuklarının kitap ihtiyaçlarını karşılamak adına Üniversiteli Çorumsporlular taraftar grubu köy okullarına kütüphane için kitap toplama kampanyası başlatmıştı. Çorum Futbol Kulübüne gönül vermiş çok sayıda taraftarın destek verdiği bu kampanyaya dün de Başkan Fatih Özcan kendine ait sosyal medya hesabından her türlü desteği vereceğini duyururken, kampanyayı başlatan taraftar grubuna da duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.