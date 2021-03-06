Başkan Özcan üç maç sonra stadyumda

Çorum FK’nın 7 Şubat’ta sahasında Kocaelispor’a 1-0 yenildiği maçta oynanan futbolu ve ortaya konan mücadeleye tepkisini dile getiren Başkan Fatih Özcan, Afjet Afyonspor, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK maçlarını izlemezken, takıma kırgınlığını ifade etmişti.

Başkan Özcan, takımının önceki gün Çorum Şehir Stadyumu’nda Ergene Velimeşe’yi 3-0 mağlup ettiği maçı locadan izleyerek kırgınlığının bittiğini gösterdi. Özcan’ın, 10 Mart’ta Ankara Demirspor’la deplasmanda oynanacak kritik maçta takımla bir araya geleceği öğrenildi.

(Spor Servisi)

