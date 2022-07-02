Son Dakika

Başkan Oğuzhan Yalçın “Zaten bir kadromuz var”

Kaynak oluşturma çalışmaları doğrultusunda Ankara’da bulunan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Bizim zaten alternatifli bir kadromuz var. Birkaç takviye ile bu işin altından kalkarız. Bizim için kadrodan önemlisi, mali düzeni sağlamak. Var gücümüzle bunun için çalışıyoruz” dedi. Çorum FK’nın, ilçelerle birlikte tüm Çorum’un takımı olduğunun da altını çizen Yalçın, “Birlikte başaracağız diye en başından dedik. Bu kulüp, ilçeleriyle birlikte tüm Çorum’un, taraftarın takımıdır” ifadelerini kullandı.

Spor 02.07.2022, 01:26
17
Başkan Oğuzhan Yalçın “Zaten bir kadromuz var”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, transferde sessiz kaldıkları ile ilgili yapılan eleştirileri kabul etmediklerini ifade ederken, “Alternatifli bir kadromuz var zaten. Mali düzeni oturttuktan sonra biz bu işin altından kalkarız” dedi.
Kaynak arayışlarını sürdüren ve Ankara’da adeta karargâh kuran Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, önemli açıklamalarda bulunurken, camiadan sabır ve destek istedi.
GRUP ÖNEMLİ DEĞİL
Öncelikle, Çorum FK’nın yeni sezondaki rakiplerinin belli olmasıyla ilgili konuşan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Bizim için grubun bir önemi yok. Hangi takım olursa olsun. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Bu yüzden, grupta hangi takımların olduğunun bir önemi yok. Biz kafamızdaki planları hayata geçirebilirsek, rakiplerin fazla bir önemi kalmıyor” dedi.
ÖNCELİĞİMİZ MALİ DÜZENİ SAĞLAMAK
Kaynak arayışlarını sürdüren ve halen Ankara’da görüşmeler yapan Oğuzhan Yalçın, “Evet, kadro önemli. Ama daha da önemlisi, mali bir düzen getirmek. Ben, içerideki oyuncumun, hocamın, personelimin parasını ödeyemedikten sonra gerisinin bir önemi kalmıyor. Bizim için, önemli olan, ödemelerini düzenli yapan ve borçsuz devam eden bir kulüp olabilmek. Tüm gayretimiz bu yönde. Mali düzeni sağladıktan sonra zaten bu işin altından kalkarız. İnsanlar o zaman bizim neler yapabileceğimizi görecekler” şeklinde konuştu.
ZATEN İYİ BİR KADROMUZ VAR
Transferde sessiz kaldıkları ile ilgili eleştirilere de cevap niteliğinde açıklamalarda bulunan Oğuzhan Yalçın, “Daha önce söyledik, yine söylüyorum. Bütçe belirlemeden, hedef açıklamayacağız. Transfer yapmıyoruz diye eleştiriliyoruz. İnsanlar şunu bilmiyorlar. Elimizde zaten iyi bir kadromuz var. Birçok oyuncumuzun sözleşmesi devam ediyor. Her bölgede alternatifli bir kadroya sahibiz zaten. Bu kadroya yapacağımız birkaç takviye ile arzuladığımız yerlere geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Gecikme gibi bir durum söz konusu olamaz.
Teknik direktörle anlaşmadık diye de eleştiriliyoruz. Bu konuda da, hoca kampa gideceğimiz gün gelse de olur. Çünkü kadromuz var zaten. Paniğe gerek yok. Lütfen biraz sabır” şeklinde ifadeler kullandı.
BU KULÜP ÇORUM HALKININ
Birlik ve beraberlik mesajları da veren Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Yönetim olarak, kaynak bulma adına var gücümüzle çalışıyoruz. 
Bu kulübün gerçek sahibi Çorum halkıdır, taraftardır. Kimse, üç-beş kişi kendi arasında top çeviriyor diye düşünmesin. Her taraftarımızın her konuda önerilerine ve fikirlerine açığız. En başından dedik ki, ‘Birlikte başaracağız’ Bu yüzden, yeni formalarımızı taraftarlarımıza seçtireceğiz. 
Sadece Çorum olarak da düşünülmesin. Bu kulüp, ilçelerimizin de takımı. İlçelerimizden gelecek her türlü desteğe de çok ihtiyacımız var. İlçelerle birlikte Çorum bir bütün ve bu bütünün takımı olarak herkesin desteğini bekliyoruz. 
Buradan, bayan taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen, yeni sezonda maçlarımıza gelerek, tribünlerimizi renklendirin. Sizlerin maçlarımıza gelerek vereceğiniz destek de çok önemli. İnşallah, hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.
(Hüseyin AŞKIN)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@