Başkan Oğuzhan Yalçın “Zaten bir kadromuz var”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, transferde sessiz kaldıkları ile ilgili yapılan eleştirileri kabul etmediklerini ifade ederken, “Alternatifli bir kadromuz var zaten. Mali düzeni oturttuktan sonra biz bu işin altından kalkarız” dedi.

Kaynak arayışlarını sürdüren ve Ankara’da adeta karargâh kuran Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, önemli açıklamalarda bulunurken, camiadan sabır ve destek istedi.

GRUP ÖNEMLİ DEĞİL

Öncelikle, Çorum FK’nın yeni sezondaki rakiplerinin belli olmasıyla ilgili konuşan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Bizim için grubun bir önemi yok. Hangi takım olursa olsun. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Bu yüzden, grupta hangi takımların olduğunun bir önemi yok. Biz kafamızdaki planları hayata geçirebilirsek, rakiplerin fazla bir önemi kalmıyor” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ MALİ DÜZENİ SAĞLAMAK

Kaynak arayışlarını sürdüren ve halen Ankara’da görüşmeler yapan Oğuzhan Yalçın, “Evet, kadro önemli. Ama daha da önemlisi, mali bir düzen getirmek. Ben, içerideki oyuncumun, hocamın, personelimin parasını ödeyemedikten sonra gerisinin bir önemi kalmıyor. Bizim için, önemli olan, ödemelerini düzenli yapan ve borçsuz devam eden bir kulüp olabilmek. Tüm gayretimiz bu yönde. Mali düzeni sağladıktan sonra zaten bu işin altından kalkarız. İnsanlar o zaman bizim neler yapabileceğimizi görecekler” şeklinde konuştu.

ZATEN İYİ BİR KADROMUZ VAR

Transferde sessiz kaldıkları ile ilgili eleştirilere de cevap niteliğinde açıklamalarda bulunan Oğuzhan Yalçın, “Daha önce söyledik, yine söylüyorum. Bütçe belirlemeden, hedef açıklamayacağız. Transfer yapmıyoruz diye eleştiriliyoruz. İnsanlar şunu bilmiyorlar. Elimizde zaten iyi bir kadromuz var. Birçok oyuncumuzun sözleşmesi devam ediyor. Her bölgede alternatifli bir kadroya sahibiz zaten. Bu kadroya yapacağımız birkaç takviye ile arzuladığımız yerlere geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Gecikme gibi bir durum söz konusu olamaz.

Teknik direktörle anlaşmadık diye de eleştiriliyoruz. Bu konuda da, hoca kampa gideceğimiz gün gelse de olur. Çünkü kadromuz var zaten. Paniğe gerek yok. Lütfen biraz sabır” şeklinde ifadeler kullandı.

BU KULÜP ÇORUM HALKININ

Birlik ve beraberlik mesajları da veren Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Yönetim olarak, kaynak bulma adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu kulübün gerçek sahibi Çorum halkıdır, taraftardır. Kimse, üç-beş kişi kendi arasında top çeviriyor diye düşünmesin. Her taraftarımızın her konuda önerilerine ve fikirlerine açığız. En başından dedik ki, ‘Birlikte başaracağız’ Bu yüzden, yeni formalarımızı taraftarlarımıza seçtireceğiz.

Sadece Çorum olarak da düşünülmesin. Bu kulüp, ilçelerimizin de takımı. İlçelerimizden gelecek her türlü desteğe de çok ihtiyacımız var. İlçelerle birlikte Çorum bir bütün ve bu bütünün takımı olarak herkesin desteğini bekliyoruz.

Buradan, bayan taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen, yeni sezonda maçlarımıza gelerek, tribünlerimizi renklendirin. Sizlerin maçlarımıza gelerek vereceğiniz destek de çok önemli. İnşallah, hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)