Başkan Oğuzhan Yalçın kaynak arıyor

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, kaynak arayışlarına hız verdi. Yalçın, Ankara’da adeta karargâh kurdu.

20 Haziran’da, eski Başkan Fatih Özcan’a, kulübün devre ile ilgili olarak ödenmesi gereken 3.5 milyon liranın temini ve sonrasında kulübün yeni sezon yol haritasının belirlenebilmesi için gerekli olan para arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içerisinde, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir ara gelen Başkan Oğuzhan Yalçın şimdi de Ankara’da kaynak arayışlarını sürdürüyor. Yalçın’ın, özellikle kulüp isim sponsorluğu ve forma göğüs reklamı konusunda önemli görüşmeler yaptığı ve dönüş beklediği kaydedildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın kaynak arayışlarını sürdürürken, yönetim kurulu üyeleri de loca satışı ve tabela reklamı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar, Çorum Şehir Stadı’ndaki 17 locanın 5’ini sezon sonuna kadar kiraya veren yönetim, tesisler için belirlenen 150 adet reklam tabelasının ise 3’ünü satmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği resmi transfer dönemi bugün başlarken, Çorum FK, bulunacak kaynağa göre bir yol haritası belirleyecek ve bu doğrultuda transfer politikası yürütecek.

(Hüseyin AŞKIN)

