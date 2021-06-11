Başkan, “maliyetli takım”dan rahatsız  

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, biten sezonla ilgili değerlendirmelerde, “maliyeti en yüksek takım” şeklinde kullanılan ifadelerden rahatsızlık duyduğunu ifade ederken, Çorum FK’ya yönetici olmak isteyenlerde aradığı kriterleri sıraladı.

Gazetecilerle yapılan açık oturumda açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Özcan, sezonu 10.sırada bitirmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederken, “Geçtiğimiz sezon benim en rahatsız olduğum konulardan biri de, “en maliyetli takım” cümlesiydi. Neye göre, kime göre maliyetli takım? Bakıldığı zaman, Manisa FK’nın onda biriyiz, Kocaelispor’un beşte biriyiz, Eyüpspor’un sekizde biriyiz, Sakarya’nın altıda biriyiz gibi birçok örnek gösterebilirim. Yıllar önceye gidersek Buğra Erdoğan bizde 90 bin TL’ye oynuyordu. Şimdi bakın piyasaya 90 bin TL’ye oyuncu yok. Şartlar bizi bu noktaya getirdi. Çorum FK’nın maliyetli bir takım olmasına rağmen başarısız olduğu söyleniyor. İnegölspor’a göre maliyetli, Manisa ve Eyüp’e baktığınız zaman maliyetsiz bir kulübüz” dedi.

YÖNETİCİ OLMAK İSTEYEN ÖNCE TARAFTARIN HUZURUNA ÇIKACAK

Başkan Fatih Özcan, bir soru üzerine, yönetime yeni isimler alabileceğini ancak bunda belli kriterler gözeteceğini de anlattı. Özcan, “Yönetici olmak isteyen önce taraftarın huzuruna çıkacak. Çorumspor için ne yapmak istediğini açıklayacak. İhale kovalamaya gelen, iktidar partisi ile arasını iyi tutmak için gelen, belirli bir kesimde kendini göstermeye gelenlere bu kapı kapalı. Benim için en önemli şey Çorumspor için ne bedel ödeyecek.

Teklifler var, benim değerlendirmeye aldığım isimler var. Ben geçen toplantıda Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı’ya başkanlığı devretmeye hazır olduğumu söyledim” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

