Başkan Fatih Özcan taraftarın yüreğine su serpti; ‘DOĞRU YOLDAYIZ’

Çorum Futbol Kulübü tarafından daha önce prensipte anlaşma sağlandığı açıklanan yeni Teknik Direktör İsmet Taşdemir anlaşması dün düzenlenen imza töreni ile resmiyet kazandı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Özcan, konuşmasına İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dileyerek başladı.

Ergene Velimeşe maçı sonrası Bahri Kaya ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını hatırlatan Özcan, Bahri Hoca ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Daha önce kulübün resmi sayfalarından İsmet Taşdemir ile prensipte anlaştıklarını duyurduklarını yineleyen Özcan, "Bugünde basının huzurunda resmi imzaları atıyoruz. Anlaşmamız 1.5 yıllık. Hocamıza ve yardımcı hocaları Hakan Dolutaş, Halit Matlı, Cem Yanık, Serkan Balcı, Fatih Çiçek hocamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Teknik Direktör konusu dışında Sportif Direktör konusunu da çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Özcan, "Bilindiği üzere Ersin Küçükoğlu sezon öncesi Sportif Direktörlük görevini yürütmekteydi. Daha sonra şahsi işleri nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kaldı. O boşluğu da altyapı hocalarımızdan İsmail Atalay Baydur ile doldurmuş bulunmaktayız. Allah utandırmasın, attığımız imzaların karşılığını umarım alırız" ifadelerine yer verdi.

'TARAFTARIMIZ BİZE İNANMAKTAN VAZGEÇMESİN'

Karşılıklı atılan imzaların ardından kulübün son durumu hakkında açıklamalarına devam eden Başkan Fatih Özcan, bu yaşına kadar inandığı yoldan taviz vermeden ilerlediğini söyledi. Sezon başında 3 yıllık proje açıkladıklarını hatırlatan Özcan, "Bu sezon bu takımı oluştururken gece demedik, gündüz demedik Bahri Hocamız ve transfer komitemiz ile birlikte bu kadroyu oluşturduk. Şuana kadar istediğimiz sonuçlar alınamasa da, bu 3 yıllık projenin ilk ayağında takımımdan son derece memnunum. Sadece skor alınamıyor. Oynadığımız 7 maçın 6'sında geriye düşüp 3 tanesinde puan almayı başardık. Diğer 3 maçtan puan alamadık. O nedenle takımın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. 7 haftada nasıl şampiyonluk gelmiyorsa, 7 haftada şampiyonlukta gitmiyor. Ben sezona başlarken asla şampiyonluk parolası ile yola çıkmadım. 3 senelik büyük bir proje açıkladım. Taraftarımız bize inanmaktan asla vazgeçmesin. Bazen bu proje devam ederken, isimlerde değişiklikler olabiliyor. Bu olmaya da devam edecek. Devre arası geldiğinde birçok isimle yollarımızı da ayırabiliriz, hiç te ayırmayabiliriz. Bu tamamen hocanın vereceği rapora bağlı.

Tüm taraftarlarımızdan sakinlik ve sükunet içerisinde beklemelerini rica ediyorum. Maçlardan sonraki tepkilerini anlayabiliyorum. Ama şunu bilsinler ki, ben kimseye kısa vadede başarı temennisinde bulunmadım. Bunu başaramayacağımı geçen sene gördüm. Bu nedenle bunu başarmak adına kısa, orta ve uzun vadede olması gerektiğini daha öncede söylemiştim. Bu düşüncelerimden de asla geri adım atmış değilim.

Doğru yolda olduğumuza inanın. Sadece skor anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da inşallah İsmet Hocamız ile birlikte aşacağımızı umut ediyorum. Ama benden bir sonraki sezon ve ondan sonraki sezon büyük bir şahlanış beklesinler. Şuanda temel oluşturuyorum. Büyük bir camia, büyük bir takım yaratmaya gayret gösteriyorum.

2.Lig'de 3 sene, 5 sene veya 10 sene başkanlık yapmak gibi bir niyetim yok. Biz daha 1 senedir 2.Lig'deyiz o yüzden taraftarımız sabretsin ve bize inansın. Bu sene mutlu sona ulaşacağımıza da inanıyorum. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Ama ulaşamamız halinde de başarısız saydırmam kendimi" dedi.

'ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMIŞ BİR İSMİ ÇORUM'A GETİRDİK'

İsmet Taşdemir'i neden tercih ettikleri konusuna da açıklık getiren Özcan, "İsmet Hoca bu zaman zarfı içerisinde bizle birlikte omuz omuza yürüyebilecek, şampiyonluklar yaşamış bir isim. İsmet Hocamız aslında 2.Lig'e gelmek istemiyordu. Ancak projemize inandı, takıma inandı, uzun vadede olmasına inandı ve Çorum FK'yı tercih etti. İsmet Hocamızın elinde de sihirli değnek yok, Hocamıza da gereken sabır gösterilmeli. Birlikte çalışacağız, birlikte dizayn edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda en iyi Çorumspor'u sizlere de izlettireceğimize söz verebilirim" ifadesini kullandı.

‘CEZA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL’

Demirspor maçının ardından Çorum FK'nın locaya fazla seyirci almasından ötürü ceza aldığı haberlerini de yalanlayan Başkan Özcan, satılan bilet ile içeri giren taraftar sayısının orantılı olduğunu söyledi. Maç esnasında özel misafirleri geldiğini söyleyen Özcan, "Örneğin Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ekibi ile birlikte geldi. Biz onun biletini daha sonra kesiyoruz zaten. Kimse ücretsiz girmiyor. Benim bildiğim amigo Hasan ücretsiz giriyor onun biletini de bizzat ben alıyorum" dedi.

EKMEKÇİOĞULLARI GRUP ŞORT SPONSORU OLDU

Başkan Fatih Özcan, yeni Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in imza töreninde şort sponsorluğu konusunda Ekmekçioğulları Grup ile anlaştıklarını da duyurdu.

Velimeşe maçı öncesi Ekmekçioğulları Grup ile şort sponsorluğu konusunda anlaştıklarını söyleyen Özcan, "Ergene Velimeşe maçına Ekmekçioğulları Grup'un logosu ile çıkmıştık. İçeri de oynadığımız Ankara Demirspor maçında da şortumuzda aynı logo vardı. Ekmekçioğulları ile şort sponsorluğumuz yapıldı ancak şuanda yapı gereği az çok beni tanıyorsunuz. Bu tür mağlubiyetlerden sonra pozitif enerji yayamıyorum. O yüzden ziyaretimizi gerçekleştiremedik. İnşallah mutlu bir hafta sonundan sonra bu konu ile ilgili resmi açıklamayı yapacağım. Formamızda sadece kollar kaldı. Bunu da çözdüğümüz takdirde Fatih Özcan görevini yerine getirmiş, bu kulüp kendi ayakları üzerinde durmaya başlamış demektir" dedi.

(Spor Servisi)