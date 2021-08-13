Başkan Fatih Özcan basın toplantısı yapacak

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan 17 Ağustos Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

Her fırsatta tüm enerjisini şampiyonluk için harcayacağını ifade eden Başkan Fatih Özcan, uzun süren sessizliğini Salı günü bozacak. Yaptığı transferlerle Çorum FK tarihinin en iyi kadrosunu kuran Başkan Özcan 17 Ağustos Salı günü Kulüp Tesisleri’nde saat 14.00’de düzenleyeceği basın toplantısı ile gelinen noktayı ve yeni sezonun değerlendirmesini yapacak.(Rıfat KARA)