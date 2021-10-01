Başkan da izledi

Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Çorum FK’nın dünkü antrenmanını Başkan Fatih Özcan da izledi.

Serik Belediyespor’u yenerek galibiyet serisi başlatacaklarına inanan başkan Fatih Özcan, takımına güvendiğini bir kez daha dile getirdi.

(Rıfat KARA)

