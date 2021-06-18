Başkan Aşgın’dan GSK’lı voleybolculara moral 

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Voleybol Takımı sporcuları ile akşam yemeği etkinliğinde buluşarak, 2. Lig’e yükselme maçları öncesi sporculara moral verdi. Yapılan etkinlikte genç sporcularla tek tek konuşan Aşgın, gelecek müsabakalar için başarılar diledi. Belediye Başkanı Aşgın’ın düzenlemiş olduğu etkinlikten ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne vermiş olduğu desteklerden dolayı memnuniyetlerini ifade eden genç sporcular, Başkan Aşgın’a teşekkür ettiler. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ‘’Belediyemiz Gençlik ve Spor Kulübü voleybol takımımızla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu zamana kadar şehrimizi iyi yerlerde temsil ettikleri için gururluyum. Her zaman olduğu gibi spora ve sporcular desteğimiz sürecek. 2. Lig yolunda önümüzdeki günlerde yapacakları müsabakalardan dolayı başarılar diliyorum. İnşallah bu genç sporcularımızla 2. Lige çıkarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmiş oluruz ‘’ diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı branş sorumlusu Adil Balcı, Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Mesci ve Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Antrenörü Yusuf Biçer hazır bulundu.



