Başkan Aşgın: “Statla ilgili hiçbir problem kalmadı”

Kırmızı Şimşekler Çayevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret sırasında yeni statla ilgili de görüştüklerini kaydeden Belediye Başkanı Aşgın, “Çorumspor sevdalılarını hazır burada yakalamışken bir müjde de vermek istiyorum. Geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir görüşme yaptım. Görüşmede en önemli gündem maddelerimizi masaya yatırdık. Yeni stadımızın durumunu görüştük. Stat ile ilgili hiçbir problemimiz kalmadı. Eksiklikler tamamlandı. Bakanımız önümüzdeki günlerde kendisi müjdeyi verecek. Yeni stadımız Çorum’umuza, Çorumspor’umuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

(Spor Servisi)