Başkan Aşgın: ‘Çorum’un yeri en az 1.Lig’

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özcan, Mustafa Ercan, Serdar Koçak, Kulüp Müdürü Özgür Yılmaz ve Danışman Serkan Güney Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Çorum FK’nın ana sponsorlarından biri olan Çorum Belediyesi’ne teşekkür eden Başkan Özcan, belediyenin destekleri ile daha özel ve daha büyük bir kulüp olduklarını ifade etti. Aşgın’a vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkürlerini ileten Başkan Özcan, “Çorum Belediyesi her zaman yanımızda oldu. Sponsorluk ödemeleri noktasında olsun, tesislerin bakımı noktasında olsun belediyemiz gereken hassasiyeti göstermekte. Bizde bu desteğin bu ilgi ve alakanın farkında olarak sezon sonunda Başkanımıza kupayı hediye etmeyi istiyoruz” dedi.

AŞGIN; “ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA HAZIRIZ’

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ve beraberindekilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çorum FK’nın ortak payda olduğuna da vurgu yapan Aşgın, “Sezon başında zaman zaman Başkan Özcan ile birbirimizi tanıma noktasında sıkıntı yaşasak ta şimdi doğru ve ortak noktada olduğumuza inanıyorum. Çorum FK Başkanlığı kolay bir iş değil. O yüzden Başkan Özcan bu işi çok iyi yapıyor. Çorum’a yeniden bir heyecan getirdi. Bu işler aşkla yapılmak zorunda. Takımımızın iç sahada oynadığı 3 karşılaşmayı izledim. Her hafta daha iyiye giden bir Çorum FK var. Hem şehir olarak, hem kulüp olarak bizim yerimiz 1.Lig. Süper Lig’de olabilir ama 1.Lig’de mutlaka olmalıyız. Bu sezon ben Çorum FK’nın şampiyon olacağına inanıyorum. 3.Lig’de yaşanılan şampiyonlukta olduğu gibi Saat Kulesi’nde yine o şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Bu noktada belediye olarak maddi ve manevi her türlü desteği vermeye de hazırız” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret sonunda Başkan Fatih Özcan, Başkan Aşgın’a teşekkür plaketi ve 19 numaralı Çorum FK forması hediye etti.

(Rıfat KARA)

