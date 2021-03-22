Başkan Aşgın: “Çorum FK hepimizin, destek olmamız lazım”

Çorum Futbol Kulübü’nün sponsorlarından BELTAŞ ile gelecek sezon için de anlaşma sağlandı.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü geçtiğimiz hafta Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-1’lik skorla geçerek yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken, play-off şansını da ciddi oranda artırdı. Play-Off’u da geçip 1.Lig’e yükselmenin hesaplarını yapan Çorum FK, yarın sahasında Kahramanmaraşspor’la oynayacağı kritik maça odaklanırken, kulübün sponsorlarından BELTAŞ’tan bir destek daha geldi.

Edindiğimiz bilgilere göre; Çorum FK Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın, beraberinde yönetim kurulu üyesi Mustafa Ercan’la birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Oğuzhan Yalçın, takımın son durumu ve hedefleri ile ilgili Belediye Başkanı Aşgın’a bilgi verdi. Belediye Başkanı Aşgın da, Play-Off’a odaklanan takıma destek amacıyla BELTAŞ’ın gelecek sezondaki sponsorluk anlaşmasını yenileyip ödemelere önümüzdeki ay başlayacaklarını kaydetti. Aşgın, bu sezon 1 milyon 750 bin lira olan sponsorluk ücretini 2 milyon liraya çıkarttığını da belirtti.

100 BİN LİRA DA FORMA KOL SPONSORLUĞUNA

Gelecek sezonun sponsorluk anlaşması karşılığında BELTAŞ’ın Çorum FK’ya 2 milyon lirayı önümüzdeki ay başlamak üzere 12 eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan, bu sezonun kalan maçları için de Çorum FK ile BELTAŞ arasında 100 bin liralık forma kol sponsorluğu anlaşması yapıldı.

İNŞALLAH 1.LİGE ÇIKACAĞIZ

Telefonda görüştüğümüz Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Çorum FK’ya desteklerinin devam edeceğini belirtirken, “Takımımız çok iyi bir ivme yakaladı ve bunun neticesinde play-off şansını iyice artırdı. Çok kritik haftalara girildi. Böyle bir durumda, Başkanı ve takımı yalnız bırakmak olmaz.

Biz de, 1.Lig’e yükselme mücadelesi veren takımımıza nasıl bir katkı verebiliriz diye düşündük ve arkadaşlarımızı davet ettik. Oturduk, konuştuk ve BELTAŞ’ın gelecek sezonki anlaşmasını yaptık. Rakamı da 2 milyon liraya çıkarttık. Bu parayı 12 eşit taksitte ödeyeceğiz.

Bunun yanında, forma kollarının boş olduğunu gördük. Kol reklamı için de bu sezonun kalan bölümüne mahsuben 100 bin liralık anlaşma sağladık.

Biz, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da desteklerimizi sürdüreceğiz. Çorum FK hepimizin, destek olmamız lazım.

Takımımıza 1.Lig yolunda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)