Başkan Ademoğlu'ndan Karabacak'a ziyaret

Çorum FK ile oynanan maç nedeniyle Çorum'a gelen İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, Karabacak Mobilya sahibi Ali Karabacak'ı da ziyaret ederek forma hediye etti.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 24.hafta maçında Çorum Fk ile İnegölspor hafta sonu Çorum Şehir Stadı'nda kozlarını paylaştı. Bu kritik maçı izlemek üzere Çorum'a gelen İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmanın ardından Karabacak Mobilya sahibi Ali Karabacak'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette Ali Karabacak ile iş dünyasında devamlı bir araya geldiklerini belirten Başkan Ademoğlu, Karabacak'a İnegölspor forması hediye etmeyi de ihmal etmedi. Ademoğlu ve yönetimini kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabacak ise, İnegölspor'a ligde başarılar dilerken, Ademoğluna'da nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.