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“Başka futbolcu kaybetmeyelim”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, sezonun kalan bölümünü mevcut kadro ile bitireceklerini hatırlatırken, taraftarlardan futbolculara destek olmalarını istedi.

“Başka futbolcu kaybetmeyelim”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, sezonun kalan bölümünü mevcut kadro ile bitireceklerini hatırlatırken, taraftarlardan futbolculara destek olmalarını istedi.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:36
“Başka futbolcu kaybetmeyelim”

Kulüp olarak yaşananlardan sonra normalleşme sürecinde olduklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Öncelikle, deplasmanda aldığımız 3-0’lık Tarsus İdmanyurdu yenilgisi nedeniyle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ama, camiaya da bir mesaj vermemiz gerekiyor. Buradan, büyük Çorumspor taraftarına sesleniyorum. Lütfen, kalan maçlarımızda sükûnet içerisinde takımımıza destek olun. Küfür, hakaret, ıslıklama ve yuhalama gibi davranışlardan kaçının. Artık başka oyuncu kaybetmeyelim. Biz, sezonu bu futbolcularla tamamlayacağız” dedi.

Kalan haftalarda yeni sezonun planlamasını yapacaklarını da yineleyen Başkan Fatih Özcan, “Bahri Hoca yeni sezon için futbolcu izliyor. Mevcut kadrodan da gidecek ve kalacak oyuncular kalan 8 haftalık periyot sonunda belli olacak. 8 haftalık süre kısa gibi görünse de, yeni sezon planlaması için yeterli bir zaman dilimi. Mevcut kadrodan kalacak oyuncuların yanına yapacağımız takviyelerle yeni sezonda zirve mücadelesi veren en önemli takımlardan biri olarak üst ligi kovalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

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