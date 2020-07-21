Başakşehir'deki geleceği ile ilgili açıklama yapan İrfan Can Kahveci, "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde "Başakşehir'le şampiyon olup Avrupa'ya gitmek istiyorum" diye açıklama yapan İrfan Can'a Avrupa'dan teklifler olduğu biliniyor. Milli futbolcunun, Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.

İrfan Can, Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasıyla ilgili de, "Çok mutluyuz. Bu noktaya ulaşmak için gerçekten çok çalıştık ve çabaladık. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan bir ekip olarak gerçekten tarih yazdık. Bu başarının bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)