“Başka bir takımın formasını giyeceğim”
Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Çorumlu mili futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda büyük bir olasılıkla başka bir takımın formasını giyecek.
Spor 21.07.2020, 20:17
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Başakşehir'deki geleceği ile ilgili açıklama yapan İrfan Can Kahveci, "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde "Başakşehir'le şampiyon olup Avrupa'ya gitmek istiyorum" diye açıklama yapan İrfan Can'a Avrupa'dan teklifler olduğu biliniyor. Milli futbolcunun, Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.
İrfan Can, Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasıyla ilgili de, "Çok mutluyuz. Bu noktaya ulaşmak için gerçekten çok çalıştık ve çabaladık. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan bir ekip olarak gerçekten tarih yazdık. Bu başarının bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
(Spor Servisi)
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