Başka bahara: 1-1

STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

HAKEMLER: Adem Cinek, Ünal Doğru, Kenan Özcan

4.HAKEM: Volkan Şeker

HACETTEPESPOR: Numan, Ömer Alper, Ali Eren, Volkan (Dk. 76 Kemal), Muhammet Selim, Hüseyin Eren, Muhammed Ali, Serdarcan, Musa (Dk.63 Yağız Suat), Ahmet Arda (Dk.63 Furkan), Sarp

YEDEKLER: Taha Cengiz, Kadir Enes, Yusuf Emre, Kaan, Mehmetcan Yıldırım, Baran, Mehmet Can Güngör

TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Şentürk

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin, Abdulhamit, Mikail, Murat, Salih Zafer (Dk. 90+2 Mete, Muhammet ‘(Dk.90+2 Kerem), Ömer, Oktay (Dk.72 Nafican), Sinan, Umut, Cengiz

YEDEKLER: Erdi, Eren, Kürşat, Hüseyin Bak, Mert

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOLLER: Dk.19 Ömer (Çorum FK), Dk. 24 (penaltıdan) Serdarcan (Hacettepespor)

KAÇAN PENALTI: Dk.88 Serdarcan (Hacettepespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.79 Furkan, Dk. 90+2 Alper (Hacettepespor), Dk. 87 Abdulhamit (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Umut, Mikail (Çorum FK), Serdarcan, Alper, Ali Eren (Hacettepespor)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, 35.hafta maçında konuk olduğu Hacettepespor’la 1-1 berabere kaldı.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanan ve Ordu bölgesi hakemlerinden Adem Cinek’in yönettiği maçta, Çorum FK’nın, matematiksel olarak play-off umutlarını kalan 3 haftaya taşıyabilmesi, son sıradaki Hacettepespor’un ise ligde kalma umutlarını tazeleyebilmesi için kazanması gerekiyordu.

Maça iyi başlayan Çorum FK, 19.dakikada golü buldu. Orta sahadan aldığı topla rakip ceza yayına kadar sokulan Ömer Bozan verkaç yapmak isterken rakibinden dönen top önünde kaldı, ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluşurken, Çorum FK 1-0 öne geçti.



Kırmızı-siyahlıların galibiyet sevinci 5 dakika sürdü. 24.dakikada gelişen Hacettepespor atağında, Muhammet Fettahoğlu, ceza sahasında Serdarcan’la omuz omuza mücadele halindeyken, Serdarcan’ın kendini yere bırakması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Serdarcan skora denge getirdi: 1-1.

Golden sonra eşitliği bozmaya çalışan Çorum FK’nın Cengiz’le bir topu direkten dönerken, ilk yarı 1-1 berabere bitti.

İkinci yarıda iki takım da skoru lehine çevirmeye çalıştı ancak gol yollarında etkisiz kaldı. Çorum FK, Sinan ve Cengiz’le net fırsatlardan yararlanamazken, evsahibi ekip 87.dakikada penaltı kazandı. Hakem Adem Cinek, Abdulhamit’in ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde rakibine müdahalesini penaltı olarak değerlendirirken, Çorum FK’lı futbolcuya ikinci sarının ardından kırmızı kart gösterdi. 88.dakikada penaltıyı kullanan Serdarcan’ın vuruşunda bu kez kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

Hacettepespor’dan 79.dakikada Furkan, 90+2.dakikada da Alper’in kırmızı kart gördüğü maç 1-1 biterken, Çorum FK puanını 50’ye yükseltmesine rağmen play-off umutlarını tamamen yitirdi. Puanını 25’e çıkartan Hacettepespor ise rakiplerinin de puan kaybetmesi üzerine ligde kalma umutlarını kalan haftalara taşıdı.

(Hüseyin AŞKIN)

