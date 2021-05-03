Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, sondan bir önceki maçında Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Gümüşhanespor’a 1-0 yenilirken, mucizelere bağlı olan play-off şansını tamamen kaybetti.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve gelinen noktada tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ifade etti.

Başarısız olduklarını ve taraftarları üzdüklerini kaydeden Başkan Fatih Özcan, başarısızlığa mazeret üretmeyeceğini kaydederken, “Başarısızlık şahsıma aittir” ifadesini kullandı.

Başkan Fatih Özcan’ın yaptığı açıklama şöyle: “Hani derler ya; ‘en çok sevdiği üzermiş insanı’ diye. İşte tam da böyle bir sezon oldu bizim adımıza. Beni en çok üzen taraftarımızı, yine en çok ben üzdüm.

Kulübün başkanı olarak, başarısızlığa mazeret üretecek değilim. Özetle; başarısızlık şahsıma aittir.”

Başkan Fatih Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamanın altına çok sayıda yorum yapıldı. Çorum FK taraftarları, yaptıkları yorumlarda genel olarak Başkan Fatih Özcan’a güvenlerini ve desteklerini ifade ettiler.

(Spor Servisi)

